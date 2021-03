Im Dezember wurden die Love Island-Stars Samira und Yasin zum ersten Mal Eltern. Doch bei der Geburt traten Komplikationen auf und die Beauty wäre dabei fast verblutet. Im Promiflash-Interview sprachen die beiden jetzt über diese schlimme Zeit. "Von einem Moment auf den anderen kam die Nachricht, dass sie in Lebensgefahr schwebt. Das war für mich dann so… Ich war weg", erinnerte sich der frischgebackene Papa an die Situation zurück. Samira selbst habe an den Vorfall zwar nicht mehr viele Erinnerungen, dennoch würde sie ihr Leben und ihre Familie seitdem noch viel mehr schätzen. Mittlerweile gehe es ihr aber wieder gut und auch ihre Narben seien gut verheilt.

