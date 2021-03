Niko Griesert (30) und Michelle "Mimi" Gwozdz haben eine aufregende Bachelor-Zeit hinter sich. Der TV-Kavalier war von Anfang an begeistert von der 26-Jährigen, war sich seiner Gefühle aber nie ganz sicher. Der Grund: Auch Michèle de Roos ließ sein Herz höherschlagen. Die kickte er zwar zunächst aus der Show, holte sie aber wieder zurück und schickte sie direkt ins Finale gegen Mimi. Am Ende entschied sich Niko doch für seine einstige Favoritin Mimi – jetzt ist aber klar: Die beiden sind kein Paar. "Ich habe das nie alles so wegstecken können, besonders, was am Ende passiert ist", versucht er sich in der Wiedersehenssendung zu erklären. Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNOW. Nach "Der Bachelor – Nach der letzten Rose" hat Frauke Ludowig nochmal mit Niko Griesert gesprochen – zu sehen heute im Anschluss an die TV-Ausstrahlung bei RTL.de und am morgigen Donnerstag in den RTL-Magazinen.

