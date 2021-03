Ende Februar weihten Yeliz Koc (27) und ihr Freund Jimi Blue Ochsenknecht (29) ihre Fans in ihr süßes Geheimnis ein: Ja, sie werden tatsächlich Eltern. Fans hatten bereits im Vorfeld gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Denn auf dem Instagram-Kanal der ehemaligen Bachelor-Kandidatin war es verdächtig ruhig geworden. Auch nach der Schwangerschaftsverkündung herrschte zunächst auf ihrem Profil Funkstille. Der Grund: Yeliz kämpft seit Beginn der Schwangerschaft mit starker Übelkeit, die einfach nicht weggehen will. In ihrer Instagram-Story gibt die werdende Mama ihren Fans nun ein neues Update: "Ich habe keine Kraft für nichts."

