Absolutes Liebeschaos bei Der Bachelor! Der diesjährige Rosenverteiler Niko Griesert (30) weiß offenbar nicht so recht, was er will. Zuerst holte er die bereits ausgeschiedene Michèle de Roos auf dramatische Art und Weise zurück ins Finale, entschied sich dann aber für Konkurrentin Michelle Gwozdz aka Mimi. Ein Paar sind die zwei nach der Show aber nicht. Etwa, weil Nikos Gefühle für die Zweitplatzierte wieder aufflammen? Zwar erwischt Promiflash die zwei gut gelaunt und vertraut in einem Kölner Park, eine Beziehung führen sie aber angeblich nicht.

