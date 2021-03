Philipp Mickenbecker teilt ein schonungsloses Gesundheitsupdate! Der YouTuber schockierte seine Fans schon im Herbst 2020 mit einer schlimmen Diagnose: Bei dem 23-Jährigen wurde erneut ein Tumor entdeckt – die Ärzte gaben ihm nur noch wenige Wochen zu leben. Doch der Webvideoproduzent kämpfte weiter. Während er sich mental zuversichtlich zeigt, geht es seinem Körper immer schlechter: Philipps Haut beginnt abzusterben. In einem ehrlichen YouTube-Video gab der The Real Life Guys-Star nun einen schockierenden Einblick: "Der Körper vergammelt gerade am lebendigen Leib und stirbt da irgendwie ab!"

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de