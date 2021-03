Dieter Bohlens (67) Jury-Vertretung steht fest! Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass der Musiker seinen Platz in der DSDS-Jury nach Ende der aktuellen Staffel abgeben wird. Krankheitsbedingt soll er nun allerdings schon in den kommenden beiden und zugleich finalen Liveshows der Castingsendung fehlen. Doch seine Kollegen Maite Kelly (41) und Mike Singer (21) müssen nicht alleine die Jury stemmen: Thomas Gottschalk (70) wird Gastjuror und tritt für die Liveshows in Dieters Fußstapfen. Der einstige Wetten, dass..?-Moderator erklärt gegenüber RTL: "RTL hat mich gefragt und ich habe spontan zugesagt. Erstens lässt ein Titan den anderen nicht hängen und zweitens hatte ich nichts Besseres vor."

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de