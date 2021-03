Neue Schnappschüsse von Chrissy Teigen (35) lassen die Gerüchteküche brodeln. Das Model und sein Ehemann John Legend (42) mussten im vergangenen Oktober einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Nachdem sie über Monate ihrem dritten Nachwuchs entgegengefiebert hatten, verlor Chrissy das ungeborene Baby. Im Februar wäre der errechnete Entbindungstermin gewesen. Knapp ein halbes Jahr nach der Fehlgeburt scheint die US-Amerikanerin ein kleines Bäuchlein zu haben.

Chrissy geriet vor ein paar Tagen einem Paparazzo vor die Linse, als sie in Los Angeles aus einem Sushi-Restaurant kam. Sie trug für den Ausflug zwar einen weiten Cardigan, den sie sich um den Körper wickelte – doch die Wölbung unter dem Stoff konnte sie nicht verbergen. Ob es sich dabei aber tatsächlich um einen Babybauch handelt, ist nicht klar.

Ende vergangenen Jahres deutete Chrissy allerdings an, dass das Kapitel Kinderplanung abgeschlossen sei. Auf Instagram schrieb sie: "Ich liebe es so, so sehr schwanger zu sein. Ich bin traurig, dass ich es nie wieder sein werde." Zu diesem Zeitpunkt hatte die 35-Jährige nach der Schwangerschaft immer noch eine leicht gewölbte Körpermitte – die allerdings auf aktuelleren Aufnahmen aus diesem Monat nicht mehr zu sehen war.

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend, 2019

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen im März 2021

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen, Model

