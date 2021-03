Bei Germany's next Topmodel kommt es zwischen den Kandidatinnen immer wieder zu Streitigkeiten. Doch sind an diesen womöglich gar nicht nur die Mädchen selbst schuld? Ex-Teilnehmerin Jana Heinisch (26) erklärt, dass der Sender brenzlige Situationen schon mal ganz gern pusht."Also bei uns war es auch damals so, dass dann angefangen wurde, so kleine Lügen zu erzählen, um die Stimmung ein bisschen anzuheizen", plaudert sie gegenüber Promiflash aus. GNTM-Sprecherin Tina Land reagiert darauf wie folgt: "Jana erzählt Jahr für Jahr diese Geschichte. Man könnte meinen, sie hat keine andere. Wir wünschen ihr viel Erfolg für ihre Karriere. Im Übrigen dokumentiert ProSieben bei #GNTM lediglich, was am Set passiert."

