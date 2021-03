Bindi Irwin (22) und ihr Mann Chandler Powell (24) können endlich ihr Töchterchen in die Arme schließen. Bereits im vergangenen August hatte die Tochter der verstorbenen "Crocodile Hunter"-Legende Steve Irwin (✝44) ihre Schwangerschaft bekannt gegeben. Nun verkündete sie auf Instagram die Geburt ihrer ersten Tochter. Und: Die Kleine trägt den Namen Grace Warrior Irwin Powell. Mit den Namen Warrior und Irwin möchte die 22-Jährige ihren berühmten Vater ehren. Aber auch das Datum, an dem Grace das Licht der Welt erblickt hat, hat eine ganz besondere Bedeutung für die beiden frischgebackenen Eltern. Ihr Töchterchen kam am 25. März zur Welt – an ihrem ersten Hochzeitstag!

