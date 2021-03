Daniel Ludwig musste schon einiges einstecken! Der Wahlkölner hat es in diesem Jahr geschafft: Gemeinsam mit acht weiteren Kandidaten steht der Musiker am Samstag im Halbfinale von DSDS. Dort will der 24-Jährige nicht nur mit seiner außergewöhnlichen Stimme, sondern auch mit seinen schillernden Looks überzeugen – denn der queere Sänger schminkt sich, trägt Kleider und auch High Heels. Doch eben wegen dieser Stylings wurde Ludi schon oft homophob angefeindet!

Das verriet der angehende Superstar jetzt im Interview mit Bild. Schon in seiner Jugend hätten die Beleidigungen angefangen: "Damals wurde ich oft sowohl in der Schule als auch auf der Straße 'Schwuchtel' oder 'Abschaum' genannt!" Als er vom Dorf nach Köln gezogen war, hätten diese Momente abgenommen – jedoch nicht aufgehört: "Erst vor zwei Wochen haben mich zwei Jugendliche beleidigt. [...] Sie haben mir 'Schwuchtel', 'fettes Mannsweib' und 'Geh sterben' an den Kopf geworfen. In dem Moment hat mich das hart erwischt!"

Für Ludi stand schon früh fest, dass er sich den klassischen Geschlechterrollen nicht unterordnen möchte: "Ich habe mein Leben lang eine gewisse Weiblichkeit verspürt, die ich immer unterdrückt habe. Wenn ich mich schminke, kann ich das heute ausleben und mich wohlfühlen!" Typische heteronormative Stereotype lehne er für sich ab.

TVNOW / Stefan Gregorowius Daniel Ludwig aka Ludi

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Kandidat Daniel Ludwig

TVNOW / Stefan Gregorowius Daniel Ludwig, DSDS-Kandidat 2021

