Bald heißt es wieder Junior vs. Senior! Im vergangenen Jahr startete der Streamingdienst Joyn mit seinem ersten Reality-Format und stellte mit M.O.M – Milf oder Missy ein neues Konzept vor: In der Show suchten der 57-jährige Felix und der 28-jährige Marko ihre Traumfrau und trafen dabei auf insgesamt 14 Single-Ladys im Alter von 24 bis 46 Jahren. Die Sendung kam bei den Zuschauern offenbar ziemlich gut an: "M.O.M" bekommt jetzt eine zweite Staffel – mit neuem Namen!

Das Onlineportal DWDL berichtete nicht nur, dass die Kuppelshow in die nächste Runde geht, sondern verriet auch gleichzeitig das Erscheinungsdatum. Die zweite Staffel von "M.O.M" wird ab dem 13. Mai 2021 auf Joyn zu sehen sein. Die Fans dürfen sich direkt über eine Doppelfolge freuen, in der ein 31-Jähriger Junior und ein 49-Jähriger Senior um Frauenherzen buhlen. Wer genau die glücklichen Single-Männer sind, ist bislang noch nicht bekannt.

"Durch das tägliche Zusammenleben mit Junior und Senior entsteht eine besondere Nähe, in der der Funke schnell überspringt", wird das Konzept auf der Streamingplattform beschrieben. Der Untertitel "Milf oder Missy" wird in der nächsten Ausgabe nicht mehr im Showtitel stehen. Dieser hatte in der Vergangenheit bei den Fans für Aufregung gesorgt, da er zu sexistisch sei.

Joyn "M.O.M - Milf or Missy", Datingshow

Joyn Felix und Marko beim "M.O.M"-Finale

Joyn Anna, Natascha, Michelle und Felix bei "M.O.M – Milf oder Missy"

