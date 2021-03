Für Tanja Szewczenko (43) geht es in den Endspurt ihrer Schwangerschaft! Momentan ist die ehemalige Alles was zählt-Darstellerin in der 29. Woche – bald machen sich ihre Zwillinge also auf den Weg. Kurz vor der Geburt ließ die Schauspielerin nun noch einmal Revue passieren, wie dramatisch das Leben ihrer Tochter Jona begonnen hat. In ihrer Instagram-Story erinnerte sie sich unter Tränen an die Worte ihrer Ärztin von damals: "Ihre Tochter ist komplett in die Nabelschnur eingewickelt – Hals und Arme, Beine und so weiter. Wäre der Muttermund mit aufgegangen und sie wäre reingerutscht, hätte sie sich definitiv stranguliert." Dank eines Kaiserschnitts kam sie aber trotzdem gesund zur Welt.

