Ist Anne Wünsche (29) etwa wieder frisch verliebt? Seit ihrer Blitz-Beziehung mit dem SixxPaxx-Stripper Ruben Rodriguez Ende 2020 war es um das Liebesleben der einstigen Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin sehr ruhig geworden. Sie kümmerte sich stattdessen um ihren ersten eigenen Laden und ihre neue Wohnung auf Mallorca. Doch in ihrer Instagram-Story verriet sie nun ganz überraschend auf die Frage, wie es in der Liebe bei ihr aktuell laufen würde: "Sagen wir es so: Es gibt jemanden, der mein Herz etwas schneller schlagen lässt." Scheint, als gäbe es wieder einen neuen Mann in Annes Leben...

