Wenn sich die einst volle Haarpracht langsam lichtet, ist das für viele Männer nicht leicht. Oft stellt sich die Frage: Kaschieren und verstecken oder einfach zur Glatze stehen? Prinz William (38) hat sich zum Glück für Letzteres entschieden und trägt sein kahler werdendes Haupt mit royaler Würde. Und für diese Entscheidung lieben ihn die Fans im Netz: William wurde jetzt zum attraktivsten Glatzkopf der Welt ernannt!

Denkt man an prominente Glatzenträger, kommen einem so einige Herren in den Sinn: Jason Statham (53), Vin Diesel (53), Mike Tyson (54), Bruce Willis (66)... Die Liste der Hotties, die sich zu ihren kahlen Köpfen bekennen, ist lang und voller Testosteron. Überraschenderweise hat es, wie The Sun berichtet, in diesem Jahr aber keiner der Genannten auf Platz eins geschafft – den sicherte sich nämlich kein Geringerer als Prinz William! Ein Forscherteam fand mittels Google-Ergebnissen heraus, dass der Name des Dukes of Cambridge in Blogs, Artikeln und Websites ganze 17,6 Millionen Mal im Zusammenhang mit den Begriffen "sexy", "heiß" oder "attraktiv" auftauchte. Damit übertrifft der aparte Halbglatzenträger den Zweitplatzierten Oben-ohne-Promi, Boxlegende Mike Tyson, dessen Name nur 8,8 Millionen Mal in Kombination mit besagten Eigenschaften erwähnt wurde.

Was Herzogin Kate (39) wohl zu dem mehr oder weniger schmeichelhaften Titel ihres Gatten sagt? Auch die Gattin des 38-Jährigen legt bekanntlich viel Wert auf ein gepflegtes Äußeres. Dass die Öffentlichkeit ihren Prinzen auch attraktiv findet, dürfte sie sicherlich freuen.

