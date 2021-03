Von Sängerin Madonna, die mittlerweile seit fast vier Jahrzehnten auf der Bühne steht, sind die Fans so einiges gewohnt. Dass sich die "Like A Virgin"-Interpretin auch mit 62 noch megawohl in ihrem Körper fühlt, ist kein Geheimnis: Die sechsfache Mutter lässt die Öffentlichkeit gerne regelmäßig an der eigenen Liebe zu ihrem Body teilhaben, indem sie ziemlich pikante Schnappschüsse postet. Auf ihren aktuellsten Aufnahmen legt sie sich gewohnt mächtig ins Zeug: Ihre üppige Oberweite wird nur von Lackschnüren zusammengehalten.

Den opulenten Modeschmuck um ihren Hals hätte es zur Aufmerksamkeit wohl nicht mehr gebraucht – bei ihrer neuesten Bilderstrecke auf Instagram liegt der Fokus von Madonna ganz klar auf einem anderen Merkmal: Der Busen der Sängerin droht fast aus dem geschnürten BH zu plumpsen! Der Stilikone scheint ihre schwarze Unterwäschekombi so gut zu gefallen, dass sie sich zuerst hockend im Badezimmer und dann noch rekelnd auf dem Bett darin ablichtet. Weggucken ist bei dem Anblick wohl kaum möglich.

Die "Like A Prayer"-Interpretin macht derzeit mehr Schlagzeilen mit ihren ausgefallenen Looks als mit neuen Songs. Erst kürzlich überraschte die Künstlerin mit ihrem allerersten Tattoo und färbte sich kurzerhand die blonde Mähne pink. Auf den nächsten optischen Knaller der "Queen of Pop" müssen ihre Anhänger wohl nicht mehr lange warten.

Anzeige

Collage: Instagram Collage: Madonna in Dessous

Anzeige

Getty Images Madonna, Sängerin

Anzeige

Getty Images Madonna bei den Grammy Awards, Februar 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de