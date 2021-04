Das war es wohl fürs Erste mit Fitness-Updates und Schnappschüssen von Rebel Wilson (41). Die Schauspielerin erfreut ihre Fans inzwischen seit über einem Jahr mit regelmäßigen Fotos ihres erschlankten Körpers. Die Pitch Perfect-Darstellerin nutzt die sozialen Medien auch, um ihre Webgemeinde an ihrer Abnehmreise teilhaben zu lassen. Damit ist nun aber erst mal Schluss, denn: Die gebürtige Australierin gönnt sich eine Social-Media-Auszeit.

"Ich nehme mir für eine Weile eine kleine Auszeit, um mich ein bisschen zu sammeln", gibt Rebel nun in einem kurzen einminütigen Video auf ihrem Instagram-Account preis. Die Blondine nennt auch den Grund für ihre Social-Media-Pause: Sie will sich auf die Dreharbeiten eines Films fokussieren. "Ich filme hier in der UK einen Film, der meine volle Aufmerksamkeit braucht, da es eine herausfordernde Rolle für mich ist. Deshalb muss ich da jetzt komplett in [diesen Charakter] abtauchen", erklärt die 41-Jährige.

Sie beruhigt aber ihre knapp zehn Millionen Follower direkt mit dem Versprechen, dass sie nicht lange weg sein und definitiv bald wieder etwas posten werde. Bevor es aber so weit ist, sei es erst mal an der Zeit für sie, "sich ihren Arsch abzuarbeiten". "Hoffentlich schaffe ich das und meistere es, sodass ich bald wieder heiße Selfies posten kann", betont Rebel abschließend.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im März 2021

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, "Pitch Perfect"-Star

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Februar 2021

