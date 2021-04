Vor ziemlich genau einem Jahr war Vildan Cirpan zum ersten Mal bei GZSZ zu sehen! In der Serie spielt sie die muslimische Ärztin Nazan und die bandelt nun tatsächlich mit dem durchtriebenen Bänker Felix (Thaddäus Meilinger, 39) an. Aufgrund der aktuellen Lage sprang die Frau des Schauspielers als Double für die ohnehin seltenen Kussszenen der beiden Figuren ein. Vildan selbst hat bei GZSZ bisher also nicht geknutscht, geschweige denn eine Sexszene gedreht. Promiflash verriet sie, wie sie darüber denkt.

Einen klaren Vorteil hat ihre Rolle Nazan in Anbetracht der Abstandsregeln. Durch deren Glauben würde es auch unter normalen Umständen vermutlich nicht zu sonderlich intimen Momenten mit Felix kommen. "Ansonsten wäre das für ein frischgebackenes Paar extra schwierig, diese anfängliche Verliebtheit auf Distanz zu erzählen, wo es ja so schon wirklich immer eine Herausforderung ist", betonte die Serien-Darstellerin im Gespräch mit Promiflash. Momentan wird das Knistern zwischen den ungleichen Turteltauben nur durch intensive Blicke und Worte zum Ausdruck gebracht.

Aber vorausgesetzt, es ist wieder möglich, seinen Kollegen am Set näherzukommen – würde Vildan das Überwindung kosten? "Grundsätzlich habe ich kein Problem mit Freizügigkeit, auch nicht vor der Kamera", stellte sie klar, gab aber zu, dass es nach all der Zeit ohne jegliche Berührung vermutlich ungewohnt für sie wäre.

TVNOW / Rolf Baumgartner Nazan (Vildan Cirpan) und Felix (Thaddäus Meilinger) bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"

TVNOW / Bernd Jaworek Vildan Cirpan, Schauspielerin

