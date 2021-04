Jessi (26) und Nik Schröder (32) erwarten ein Baby! Das Paar geht nun schon seit 2018 gemeinsame Wege. Bereits kurze Zeit später fiel der Bachelorette-Star auf die Knie und stellte seiner Angebeteten die Frage aller Fragen – schon ein Jahr später gaben sie sich bei ihrer Traumhochzeit das Jawort. Nun beginnen die beiden Turteltauben ein neues Kapitel in ihrem Leben: Jessica ist schwanger. Im Interview mit Promiflash haben die Eltern in spe jetzt aus dem Nähkästchen geplaudert und ein paar Details zu der Schwangerschaft verraten. So litt Jessi anfangs beispielsweise unter extremer Übelkeit. "Ich glaube an Niks Geburtstag, da gab es schon irgendwas mit Fleisch und da habe ich gemerkt: 'Ich kann das nicht riechen, ich kann das nicht essen'", erzählt Jessi.

