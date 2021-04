Oliver Pocher (43) liebt es, in andere Rollen zu schlüpfen! Für seine beliebten Parodien auf Social Media verwandelte er sich nicht nur in den Schlagersänger Michael Wendler (48), sondern sogar in die Influencerin Gerda Lewis (28) – blonde Perücke und Make-up inklusive. Jetzt setzte er aber noch einen drauf: Der 43-Jährige ließ seine innere Heidi Klum (47) raus. Stilecht im Bikini stellte er nun das sexy Tanzvideo nach, das das Model vor wenigen Tagen gepostet hatte.

Achtung, dieses Instagram-Video von Oli ist nichts für schwache Nerven! Während der ersten 15 Sekunden sind die heißen Moves der Germany's next Topmodel-Chefin zu sehen, dann kommt ein Schnitt und Oli tänzelt ins Bild. Mit einer blonden Fake-Wallemähne und einem roten Bikini wackelt er ordentlich mit dem Hintern und hält verführerisch sein Wohlfühlbäuchlein in die Kamera. "Das sexy Battle... Pocher vs. Klum", kommentierte er unter dem Post.

Aber wessen Hüftschwung war denn nun der Bessere? Während Heidi die Kommentarfunktion unter ihrem Beitrag deaktiviert hat, wollte Oli sich dem Feedback seiner Community stellen. Und die war begeistert! "Schon geil, der Oli", schrieb beispielsweise der Alles was zählt-Star Igor Dolgatschew (37). Ein weiterer Follower witzelte: "Mir persönlich gefällt ja die zweite Variante besser."

Anzeige

Instagram / heidiklum Topmodel Heidi Klum

Anzeige

Instagram / oliverpocher Oliver Pochers Heidi-Klum-Parodie

Anzeige

Lenthe, Andre / ActionPress Oliver Pocher im September 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de