Dieses Temptation Island-Pärchen führt eine ganz spezielle Beziehung! Bloggerin Mrs. Marlisa und ihr Freund Fabio De Pasquale sind eines der vier Couples, die in diesem Jahr in dem Fremdflirtformat ihre Treue testen. Doch im Gegensatz zu den restlichen Duos definieren die Blondine und ihr Lover "fremdgehen" etwas anders. Marlisa lässt ihren Fabio regelmäßig auf Sexpartys gehen, damit er seinen Fetisch ausleben kann – und auch One-Night-Stands sind erlaubt!

Seit dem 25. März laufen die ersten Folgen der Sendung bereits auf TVNow, auf RTL startet die Staffel allerdings erst ab dem 11. April. Promiflash hat mit Marlisa und Fabio schon vor dem Start über ihre ganz speziellen Abmachungen gesprochen: "Ich habe Fabio die offene Beziehung damals vorgeschlagen. Er meinte von Anfang an zu mir, dass er diesen Fetisch hat und gerne auf Sexpartys geht und ich dürfte das auch, aber das ist nicht mein Ding", stellt sie im Interview klar. So lange der Seitensprung einmalig sei und er danach keinen Kontakt mehr zu der Dame habe, ist es für sie in Ordnung. Fabio rechnet diesen Freifahrtschein seiner Freundin hoch an, wie er erklärt: "Sie ist bisher die einzige Frau, die mich versteht und so nimmt, wie ich bin."

Doch was bedeutet das für ihre Teilnahme bei "Temptation Island"? Da Fabio ganze zwei Wochen mit den zwölf Single-Ladys unter einem Dach lebt, könnte er die Regel "Keinen Kontakt nach dem Sex" definitiv nicht einhalten. Marlisa macht sich auch genau deswegen Sorgen, wie sie Promiflash verrät: "Wenn er mehrere Tage oder Wochen keinen Sex hat, weiß ich nicht, ob er dieser Versuchung widerstehen kann, da er regelmäßig Sex benötigt." Tatsächlich ist die Show die letzte Chance für Fabio, das Verhältnis mit seiner Freundin zu retten. Denn zuvor hatte sich der Italiener mehrfach mit der gleichen Frau zum Sex getroffen und es Marlisa verschwiegen.

