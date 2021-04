Prinz Marcus von Anhalt (54) macht seinem Proll-Image bei Promis unter Palmen mal wieder alle Ehre! Der Adoptivsohn von Frédéric von Anhalt (77) ist als Lebemann mit einer Vorliebe für wilde Partys und Frauen bekannt. Der prominenten Konkurrenz zeigte er sich auch direkt von seiner Schokoladenseite und prahlte unverblümt über seine Sexkapaden: Er hat wohl schon so manche Kerbe in seinem Bettpfosten.

Auf der Streamingplattform Joyn sind schon die ersten 20 Minuten von "Promis unter Palmen" 2021 zu sehen. Giulia Siegel (46), Henrik Stoltenberg und Patricia Blanco (50) sitzen nett beieinander, als Marcus sich wie folgt vorstellt: "Ich hab' schon alles gef****, was es gibt auf der Welt. Ich bin der Mann, der alles vögelt." Um diese Aussage noch einmal zu unterstreichen, erzählt er, dass er im Alter von 19 Jahren sogar mal mit einer transsexuellen Frau zusammen gewesen sei und es erst nach drei Monaten gemerkt habe. "Das war mir so peinlich", erinnert er sich.

Ob er es auch in Thailand krachen lassen will? Schlafen will er zumindest vorerst alleine. Er würde zwar sonst Sexpartys feiern und sich das Bett mit drei bis vier Ladys teilen. "Das ist ja temporär für ein paar Stunden, aber wenn ich hier zwei Wochen sein muss, dann hätte ich gern meine Ruhe", stellt er klar. Trotzdem hoffe er in der Sendung auf "ein paar geile Weiber".

Anzeige

Instagram / bleibeasy Amelie Sperlich, Prinz Marcus von Anhalt und eine Freundin

Anzeige

Getty Images Prinz Marcus von Anhalt im September 2009

Anzeige

SAT.1 Prinz Marcus und Katy Bähm bei "Promis unter Palmen"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de