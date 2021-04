Wird Ex on the Beach noch krasser als vergangenes Jahr? In der Vorjahresstaffel gab es nicht nur Sex vor laufender Kamera, sondern auch massig Zoff: Das Aufeinandertreffen der Ex-Partner Christina Dimitriou (29) und Salvatore Vassallo erhitzte die Gemüter – genauso wie die berüchtigte Thunfisch-Debatte. Max Schnabel (23) fing sich sogar eine Backpfeife ein. Kann die neue Staffel diese heftigen Ereignisse noch toppen? Ein Staffel-Trailer und die ersten Minuten am Strand von Mexiko deuten zumindest darauf hin.

Heiße Zungenspiele gibt es in der neuen Staffel offenbar zu genüge – das stellt sich jedenfalls bei einem ersten Einblick in Folge eins heraus. Auf TVNow können die neugierigen Fans schon vorab reinspitzeln. In der Dusche, am Strand, in der Privatsuite – egal wo, die Kandidaten können die Finger und vor allem die Lippen nicht voneinander lassen. Doch gehen die Singles auch einen Schritt weiter und lassen die Betten wackeln? Eine Sexszene kündigt der Einblick zwar noch nicht an – zwischen Temptation Island-Boy Diogo Sangre und Ex-Flirt Melody Haase (27) könnte es aber zu mehr kommen. "Habt ihr Bock, noch mal miteinander zu bumsen?", fragt Till Adam die zwei. Die Antwort, nun ja, schließt ein Schäferstündchen nicht aus.

Allerdings scheint nicht nur das Liebesspiel im Fokus zu stehen. Zwischen einigen Kandidaten fliegen auch ordentlich die Fetzen. Eine Situation droht sogar, völlig zu eskalieren. Lara schiebt einen noch unbekannten Mitbewohner von ihrer Liege, der springt wutentbrannt auf und versucht, die Liege samt der Rapperin durch die Luft zu wirbeln.

Alle Infos zu "Ex on the Beach" auf TVNOW.

Anzeige

TVNow/ Frank Fastner Diogo Sangre, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

Anzeige

Instagram / melodyraabbit Melody Haase, Sängerin

Anzeige

TVNow/ Frank Fastner "Ex on the Beach"-Teilnehmerin 2021: Lara

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de