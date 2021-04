Rapperin Iggy Azalea (30) ist im Juni vergangenen Jahres zum ersten Mal Mutter geworden. Die Beziehung zum Vater des Kindes ging nach der Geburt jedoch in die Brüche. Somit erzieht sie Söhnchen Onyx vorerst alleine. Dass der Single-Mama mit Traumfigur immer wieder Avancen von Männern gemacht werden, ist nicht weiter verwunderlich. Die Annäherungsversuche stellen sich jedoch anscheinend oft als plumpe Anmache heraus. Der Beweis: Iggy enthüllt jetzt unverschämte Sex-Anfragen von Rappern.

In einem TikTok-Video sieht man die "Fancy"-Interpretin jetzt zu ihrem neuen Song "Sip it" tanzen. Im Hintergrund präsentiert sie eine Reihe von Nachrichten. Die müssen allesamt von bekannten Persönlichkeiten stammen – das verraten zumindest die blauen Häkchen neben den zensierten Nicknames. "Für dich spiel ich den Seitensprung, den Stiefvater oder Fußmasseur – welches Rollenspiel du auch möchtest", steht in einer Nachricht. Zudem werden der 30-Jährigen offensichtlich regelmäßig allerlei unappetitliche Fetischfantasien unterbreitet."Bleibt meinem Postfach fern", schreibt Iggy berechtigterweise zu ihrem Enthüllungsvideo.

Einem der Verehrer ist wohl jedes Mittel recht, um Iggy kennenzulernen. Er schreibt: "Ich biete dir 15.000 Dollar für ein Gespräch mit dir." Beinahe neun Millionen Menschen folgen der Person. Doch wer sind die Männer? Geht es hier wirklich um bekannte Rapper? In "Sip it" heißt es jedenfalls in einer Zeile: "Rapper an meinem Telefon, in meinen Privatnachrichten – sie lassen mich nicht in Ruhe."

Anzeige

Instagram / thenewclassic Iggy Azalea im September 2020

Anzeige

Getty Images Iggy Azalea bei den MTV VMAs in NYC im August 2018

Anzeige

Instagram / thenewclassic Iggy Azalea im August 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de