Yasin Mohamed gibt Vollgas! Der Fitnessstudiomanager und seine Freundin Alicia Costa Pinhero wollen sich auf Temptation Island ihre Liebe beweisen – und vor allem jeglichen Versuchungen widerstehen. Während sich die Tänzerin ziemlich zurückhaltend verhält, lässt sich der Muskelmann allerdings schon am ersten Abend auf ein feuchtfröhliches Besäufnis ein: Yasin gibt 110 Prozent und lässt mit den Verführerinnen die Sau raus!

"Ich sag Bitches, ihr sagt Yeah!", animiert der Partylöwe seine Ladys. Als Konsequenz lassen Luisa Krappmann, Shirin Mauch und Co. nicht lange auf Twerk-Einlagen und wilde Küsse warten. Yasin scheint das aber ganz und gar nicht zu stören – im Gegenteil: Der 29-Jährige scheint das Spektakel sehr zu genießen. Er beteiligt sich sogar selbst motiviert am Geschehen: Der Münchner schüttet den Mädels Alkohol auf den Allerwertesten und spuckt Luisa sogar Schnaps in den Mund. "Ich dachte so bisschen, dass die anderen Jungst auch Gas geben – aber ich glaube, ich bin ein bisschen rausgestochen", reflektiert der Beau seine wilde Performance.

Nachdem die Girls den Kandidaten aber in die Badewanne verfrachten wollen, scheint Yasin dann aber doch ein wenig überfordert zu sein. "Es gibt einen Punkt, da bekomme ich auch einen Steifen", kündigt er an, bevor er mit den Frauen im Bad verschwindet. Wie weit er tatsächlich gehen wird, bleibt abzuwarten.

Alle Infos zu "Temptation Island – Versuchung im Paradies" bei TVNOW.

TVNOW / Frank Fastner Alicia und Yasin, "Temptation Island"-Kandidaten 2021

TVNOW Yasin Mohamed mit den Verführerinnen

TVNOW Yasin Mohamed mit den Verführerinnen

