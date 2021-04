Kourtney Kardashian (41) geht Travis Barker (45) nicht mehr aus dem Kopf! Nachdem bereits vor einiger Zeit Gerüchte kursiert waren, der Schlagzeuger und die Keeping up with the Kardashians-Beauty seien mehr als nur gute Freunde, machten die zwei ihre Liebe Mitte Februar dann endlich offiziell. Mittlerweile trägt der Blink-182-Star sogar den Namen seiner Liebsten auf seinem Körper tätowiert und hört gar nicht mehr auf, von ihr zu schwärmen: Vor allem ihr Sexleben hat es ihm angetan!

Am Sonntag teilte der Musiker ein Foto auf Instagram, auf dem er Schlagzeug spielend auf einem Wagen zu sehen ist. Mehr als sein Geschick mit den Drumsticks, die er darauf in die Luft wirft, sprang sein Kommentar zu dem Post ins Auge: "Ich träume den ganzen Tag vom Sex mit dir!", schrieb er. Damit dürfte er wohl auf Kourtney anspielen, die er auf dem Bild auch markierte.

"Er ist so verliebt!", liest einer seiner Follower aus dem Post des Rockstars heraus – und ist nicht der Einzige, der bemerken will, dass Travis Feuer und Flamme für den Reality-TV-Star ist. "Die glückliche Kourtney!", heißt es in einem weiteren Kommentar. Ein anderer Fan zeigt sich von dem neuen Liebespaar ganz begeistert und teilt darüber hinaus gegen den Ex des Models aus: "Ich feier Kourtney und Travis! Wer war noch mal Scott?"

Anzeige

Getty Images Travis Barker, Schlagzeuger

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star

Anzeige

Getty Images Blink-182-Star Travis Barker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de