Temptation Island-Teilnehmerin Marlisa löste nicht nur mit dem Beziehungsmodell, für das sie sich mit ihrem Freund Fabio entschieden hat, Diskussionen aus. Der darf nämlich fremdgehen, sofern es bei einem One-Night-Stand bleibt. Sie zettelte darüber hinaus auch mächtig Beef in der Villa an mit ihrer Aussage, dass alle Männer sowieso früher oder später zum Seitensprung tendieren würden. Das sorgte vor allem für Gegenwind von dem Teilnehmer Eugen. Promiflash hat den Single-Mann nun gefragt, warum Marlisas Aussage für ihn so problematisch war.

Dem Realitystar missfällt es sehr, dass Marlisa alle Männer über einen Kamm schert. Schließt die Blondine also vorschnell von ihrem eigenen Beziehungs-Spezialfall auf die Allgemeinheit? "Ich denke, ihr Problem ist, dass sie sich in einer sehr unglücklichen Situation befindet, sich das selber einredet, um ihr Gewissen zu beruhigen und um sich mit dem Gedanken anzufreunden, dass [Fabio] vögeln darf", sagt Eugen jetzt im Interview mit Promiflash.

Ob das Fitnessmodel infolge des Männer-Bashings zu hart mit der 31-Jährigen ins Gericht gegangen ist? Der 28-Jährige steht jedenfalls zu seinen Aussagen. "Kann sein, dass ich in manchen Augen zu hart mit ihr war, aber ich bin ein Fan davon, dass man offen und ehrlich seine Meinung sagt", stellt der Essener klar und fühlt sich berufen, Marlisas pessimistisches Männerbild zu korrigieren. Eugen ist sich sicher: "Es gibt wirklich coole Männer, die loyal und treu sind – damit tut sie denen einfach unrecht!"

Marlisa und Eugen mit anderen Kandidaten

Marlisa, Bloggerin

Eugen Lopez, "Temptation Island"-Verführer 2021

