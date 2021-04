Kann die zweite Staffel ihre Vorgängerin noch übertreffen? Promis unter Palmen geht ab dem 12. April in eine neue Runde. Der Auftakt im vergangenen Jahr rund um die prominenten Trash-TV-Liebhaber wie Claudia Obert (59) oder auch Désirée Nick (64) hatte bereits für ordentlich Aufsehen und eine Menge Schlagzeilen gesorgt. Dass das noch getoppt werden kann, hätte wohl kein Zuschauer gedacht – doch die Stars und Sternchen der zweiten Staffel geben sich ziemlich viel Mühe! Schon jetzt gibt es erste Einblicke in die eine oder andere Extremsituation.

Die ersten 20 Minuten von Folge eins sind auf Sat.1.de bereits online abrufbar. Und die reichen dicke, um den "Promis unter Palmen"-Fans einen ungefähren Einblick in die Abgründe der zweiten Staffel zu geben! So sorgen Ballermann-Star Melanie Müller (32) und Ex-Promi Big Brother-Beauty Emmy Russ (21) schon in Minute eins mit einem innigen Zungenkuss für Unterhaltung. Wie die Hintergründe dazu sind, erfährt das Publikum aber erst zu einem späteren Zeitpunkt. Auch Szenen mit Ex-Temptation Island-Bewohner Calvin Kleinen erscheinen direkt zu Beginn heftig. Man sieht mehrfach, wie sich der Rapper übergibt – zuerst offenbar nach einem Trinkgelage mit Co-Kandidat Henrik Stoltenberg und später nach einem der vielen Spiele am Strand.

Auch in Sachen Streitigkeiten und Beleidigungen scheint die neue Show-Ausgabe der alten in nichts nachzustehen. "Das ist halt die Tochter von einem Promi und selber hat sie nichts geleistet, die fette Sau", hört man Prinz Marcus von Anhalt (54) über Roberto Blancos (83) Tochter Patricia (50) sagen. Ex-Love Island-Star Elena Miras (28) teilt hingegen gegen Melanie aus: "Du wirst dieses Spiel niemals gewinnen, denn Ratten gewinnen nicht." Auch einige Tränenausbrüche und Situationen, in denen Kandidaten von ihren Mitstreitern von möglichen Handgreiflichkeiten zurückgehalten werden müssen, sind zu sehen.

SAT.1 Melanie Müller, ​"Promis unter Palmen"-Kandidatin 2021

Promis unter Palmen, Sat.1 Henrik Stoltenberg und Calvin Kleinen bei "Promis unter Palmen"

SAT.1 Prinz Marcus von Anhalt und Patricia Blanco bei "Promis unter Palmen"

