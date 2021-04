Wie steht es derzeit um Josimelonies Sexleben? Im vergangenen Monat hat sich die ehemalige Take Me Out-Kandidatin einer Vagina-Vertiefung unterzogen. Das Trans-Model wünscht sich, nach seiner geschlechtsangleichenden Operation vor knapp sieben Jahren endlich besseren Sex zu haben. Doch klappt das jetzt schon ohne Probleme oder muss sich Josi noch gedulden, bis es im Bett wieder rund läuft? Im Gespräch mit Promiflash verrät die Blondine, ob sie schon Sex haben darf.

"Tatsächlich weiß ich nicht, ab wann genau ich wieder Sex haben darf. Ich glaube, das ist einfach eine Gefühlssache – ab wann fühle ich mich wieder bereit?", erklärt die ehemalige Austria's Next Topmodel-Kandidatin gegenüber Promiflash. Sie wolle ihrem Körper noch sechs bis sieben Wochen Zeit geben, sich von dem Eingriff zu erholen. Das sei aber nicht weiter schlimm, da Josi derzeit sowieso single ist. Bis sie einen Mann für schlüpfrige Aktivitäten gefunden hat, will sie laut eigener Aussage selbst Hand anlegen – und das sei jetzt auch schon möglich. "Selbstbefriedigung ist drin", betont sie.

Neben Koitus muss die Beauty aber auch auf Sport verzichten. Das sei für die Wundheilung ebenso wichtig. "Ich bin ehrlich – das ist bei mir auch nicht das Problem mit dem Sport", witzelt sie. Um den Muskel zu trainieren, muss sie sich außerdem mehrmals täglich sogenannte Stands in die Scheide einführen. "Man merkt das jetzt schon – umso häufige ich das mache, umso flüssiger wird die Bewegung. Das ist natürlich auch für den Sex super", erläutert sie.

Josimelonie, TV-Star

"Take Me Out"-Star Josimelonie

Trans*-Model Josimelonie

