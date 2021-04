Trans-Model Josimelonie plaudert offen über ihre neue Vagina! Die Ex-Take Me Out-Kandidatin war nach zwei geschlechtsangleichenden Eingriffen aufgrund einer zu kurzen Scheide beim Sex eingeschränkt – ein Unding für Josi! Deshalb hat die Vize-Miss-Rheinland-Pfalz sich vor rund einem Monat einer Vaginavertiefung unterzogen. Tut ein derart intimer Eingriff nicht schrecklich weh? Und kann sie inzwischen wieder ein aktives Sexleben haben? Im Promiflash-Interview verrät die ehemalige DSDS-Teilnehmerin alle Details...

