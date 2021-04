Ehrliche Worte von Jörg Draeger (75). Der ehemalige "Geh aufs Ganze!"-Moderator ist bereits zum vierten Mal verheiratet. Lange brauchte es nie, bis er mit seinen Partnerinnen vor den Altar schritt –und so ging er 1978 mit 23 Jahren zum ersten Mal den Bund fürs Leben ein. Renate hatte er während seiner Studienzeit kennengelernt, sie war Jörgs erste große Liebe. Doch das TV-Gesicht ist ehrlich: Lange treu blieb er ihr nicht.

Der zweifache Vater war nach seinem Abitur in Spanien zum Studieren nach Berlin gezogen – ein totaler Kulturschock, wie er jetzt im Bild-Interview verriet, und das vor allem auf einer ganz bestimmten Ebene: "Dann wird man plötzlich an der Uni und in der sogenannten freien Welt mit Versuchungen konfrontiert, die man bis dahin überhaupt nicht kannte. In der Liebe war ich dann einfach ein Arschloch." Er habe seine Frau betrogen. Lange verheimlichen konnte Jörg das vor ihr aber nicht.

"Ich lag auf den Knien und bat die Dreifaltigkeit und Renate um Vergebung. Aber das ist bei Frauen eine andere Geschichte. Wenn die einmal 'Nein' sagen, dann ist es auch so", erzählte der 75-Jährige. Sie habe "schlicht und einfach die Reißleine gezogen".

Jörg Draeger, Oktober 2020

Jörg Draeger, Moderator

Jörg Draeger, "Geh aufs Ganze!"-Star

