Bei diesem heißen Anblick kommen sicherlich einige Fans ins Schwitzen! Channing Tatum (40) gehört schon seit Jahren zu den beliebtesten Hollywood-Schauspielern. Doch nicht immer lebte er das luxuriöse Leben eines Weltstars: Ursprünglich stammt er aus einfachen Verhältnissen – und arbeitete im Alter von 20 Jahren als Stripper. Diese Zeit seines Lebens wird auch in den "Magic Mike"-Filmen thematisiert. Und auch heute zeigt der US-Amerikaner noch gern, was er hat: Jetzt setzt Channing einmal mehr seinen wohlgeformten Body öffentlich in Szene!

Auf Instagram teilt der "Step Up"-Darsteller nun ein Selfie von sich, auf dem er sich in einem Fenster spiegelt. Dabei präsentiert der Hottie stolz sein durchtrainiertes Sixpack und seine muskulösen Arme. "Kleine Trainingseinheit am Samstag", betitelt der 40-Jährige seinen Schnappschuss kurz und knackig. Seine 16,8 Millionen Follower dürften bei diesem sexy Anblick eine zwischenzeitliche Schnappatmung entwickelt haben: "Das ist zu viel für mich", schreibt beispielsweise eine begeisterte Userin unter dem Beitrag.

Dass der "21 Jump Street"-Darsteller momentan in Bestform ist, hängt vermutlich auch mit dem Dreh seines letzten Films zusammen. Für seine Rolle des Ex-US-Army-Rangers Briggs in der Roadtrip-Komödie "Dog" soll er viel trainiert haben. Außerdem rasierte sich der Muskelprotz nach Ende der Dreharbeiten sogar die Haare ab. Dies helfe ihm dabei, seine Rolle auch wieder "loszulassen".

Anzeige

Instagram / channingtatum Channing Tatum im April 2021

Anzeige

Getty Images Channing Tatum, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / channingtatum Channing Tatum im November 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de