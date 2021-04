Da wird nicht lange gefackelt! Dass es in der zweiten Staffel von Ex on the Beach ziemlich wild werden könnte, verriet schon ein Trailer vor dem Sendestart der neuen Folgen. Knutschen und Fummeln sind am mexikanischen Strand an der Tagesordnung. Ob die Zuschauer mehr als zaghafte Liebesspielchen zu sehen bekommen? Das blieb bis zuletzt noch geheim. Jetzt zeigt sich aber: Die Kandidaten haben große Lust auf intime Zärtlichkeiten. Schon in der ersten Nacht haben Diogo Sangre und Celina Pop miteinander Sex.

Nach wildem Gezüngel am Strand entscheiden sich die Turteltauben, den Abend in der diesjährigen Privatsuite, dem Chakalaka-Room, ausklingen zu lassen. Während sich die 22-Jährige schon halb nackt zwischen den Laken rekelt, gönnt sich der Temptation Island-Verführer noch eine Dusche, eine Dose Bier und eine Banane. Dann geht es auch für ihn unter die Bettdecke und damit zum Höhepunkt der Nacht. Die feurigen Bewegungen unter der Decke und das lustvolle Gestöhne sprechen für sich: Diogo und Celina üben sich im Matratzensport.

Ob das Abenteuer für die Supermarktverkäuferin schon aufregend genug war? Denn bereits bei ihrem Einzug in die Liebesvilla hatte sie verlauten lassen, dass Blümchensex für sie nicht infrage kommt: "Ich stehe brutal auf Haare ziehen, am Hals packen, von mir aus peitscht er mich auch mal." Dass es zwischen ihr und dem Kölner heiß hergehen könnte, war ihr zudem schon vom ersten Moment an klar.

TVNow Celina und Diogo bei "Ex on the Beach"

TVNow/ Frank Fastner Diogo Sangre, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

TVNow/ Frank Fastner "Ex on the Beach"-Teilnehmerin 2021: Celina

