Darauf hatte Roxy eigentlich keine Lust! Bei Ex on the Beach wurde es gleich in den ersten zwei Folgen sehr spannend. In dem TV-Format treffen die Kandidaten auf ihre Verflossenen. Als die diesjährige Teilnehmerin Roxy sich das klarmachte, hatte sie eine böse Vorahnung – und zwar, dass sie auf ihren Ex-Flirt Jay treffen könnte, den sie bei Temptation Island V.I.P. kennengelernt hatte. Und tatsächlich: Der blonde Muskelmann wird in die Villa einziehen!

"Es gibt eine Person aus meiner Vergangenheit, wo ich sage – das könnte gefährlich werden", gestand Roxy gleich in der ersten Folge. Damit meinte sie Jay, der sie vergangenes Jahr bei "Temptation Island V.I.P." verführt und dem TV-Sternchen Calvin Kleinen ausgespannt hatte. Eigentlich waren die beiden gemeinsam aus der Sendung gegangen. Aber über ihre Trennung plauderte Roxy dann aus: "Das ging nicht so friedlich auseinander". Deswegen habe sie auch "gar keinen Bock, dass Jay jetzt hier aufläuft", erklärte sie weiter. Der Trailer für die kommende Episode zeigte aber das Gegenteil.

"Das ist er. Ganz easy, easy", versuchte sich Roxy selbst zu beruhigen, als sie Jay am Strand erspäht hatte. "Danke, es ist schon eine kleine Arschloch-Aktion", zeigte sie ihre Abneigung offen im Einzelinterview. Wie sich die Story der beiden entwickelt, wird aber erst in der dritten Folge zu sehen sein.

Alle Infos zu "Ex on the Beach" auf TVNow.

Anzeige

Instagram / jay_menstrip "Temptation Island V.I.P."-Verführer Jay

Anzeige

TVNow Till, Roxy und Sandra bei "Ex on the Beach"

Anzeige

TVNow Roxy bei "Ex on the Beach"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de