Die Vorfreude bei den Sex and the City-Liebhabern ist groß! Immerhin wurde bestätigt, dass Sarah Jessica Parker (56), Kristin Davis (56) und Cynthia Nixon (55) erneut in die Rollen der beliebten New Yorkerinnen schlüpfen werden: Die ikonische Serie bekommt nämlich ein Reboot. Aber die Fans dürfen sich nicht nur auf ein Wiedersehen mit den Charakteren Carrie Bradshaw, Charlotte York und Miranda Hobbes freuen: Auch John Corbett wird als Aidan Shaw ans "Sex and the City"-Set zurückkehren!

Das bestätigte der US-amerikanische Schauspieler jetzt höchstpersönlich gegenüber Page Six. "Ich bin bei der Serie dabei", freute sich John und betonte, dass dieses Projekt für ihn "sehr aufregend" sei. Der Aidan-Darsteller wird aber offenbar nicht nur für einen kurzen Gastauftritt zum Cast dazustoßen – ganz im Gegenteil! "Ich glaube, ich werde in ziemlich vielen [Folgen] zu sehen sein", gab er einen ersten Vorgeschmack auf das Reboot.

Während sich die Charaktere Carrie, Charlotte, Miranda und Aidan also in neue Großstadtabenteuer stürzen, müssen die Fans auf einen Serienliebling verzichten – und zwar auf Samantha Jones! Die Schauspielerin Kim Cattrall (64) wird nicht erneut in die Rolle der flirtwilligen PR-Managerin schlüpfen. Wie Samanthas Fehlen in den neuen Episoden erklärt wird, ist bislang allerdings noch nicht klar...

Getty Images Sarah Jessica Parker und John Corbett im Januar 2002 in Beverly Hills

Getty Images John Corbett, "Sex and the City"-Star

ActionPress/United Archives GmbH Der Cast von "Sex and the City 2"

