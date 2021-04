Bestimmte Körpermaße scheinen für sie kein großes Thema zu sein! Carina Spack (24) nimmt ihre Fans gerne mit auf die Reise und teilt ihre Sicht der Dinge offenherzig. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin ist nach ihrem Liebes-Aus im Oktober zurzeit offenbar wieder in romantischer Laune. Sogar eine Hochzeit kann sie sich wieder vorstellen. Dabei scheint das beste Stück für sie jedoch nicht unbedingt den besten Ehemann auszumachen! Das deutete die Blondine jetzt zumindest gegenüber ihren Fans an.

In einem Q&A auf Instagram fragte ein Fan, ob die Penisgröße für Carina eine Rolle spielen würde – jedoch ohne das Geschlechtsorgan zu benennen. Dass stattdessen das beliebte Auberginen-Emoji gewählt wurde, nutzte die 24-Jährige, um mit einer Andeutung zu antworten: "So Auberginen mag ich gar nicht, deshalb ist mir auch egal, wie groß sie sind." Bei anderen Fragen wurde die TV-Beauty noch konkreter: Sie sprach sich offen für Masturbation und Boxershorts als Herrenunterwäsche aus.

Einem ganz anderen Thema erteilte Carina allerdings eine klare Abfuhr: Auf die Frage eines Followers, ob sie womöglich mit einer Teilnahme an der Show Ex On The Beach liebäugelt, wurde die Blondine deutlich: "Nein, weil ich keinen Ex zurückhaben möchte."

Instagram / carina_spack Carina Spack, ehemalige "Bachelor in Paradise"-Teilnehmerin

Instagram / carina_spack Carina Spack im Mai 2020

SAT.1/Richard Hübner Carina Spack, Teilnehmerin von "Promis unter Palmen"

