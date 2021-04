Ex on the Beach 2021 startete direkt mit einem Knaller! Kaum waren die ersten Kandidaten in der Villa eingetrudelt, gab es auch schon das erste Schäferstündchen. Diogo Sangre und Celina Pop raubten der zweiten Staffel der feuchtfröhlichen Kuppelshow in der ersten Nacht die Unschuld. Christina Dimitriou (29) war im vergangenen Jahr Kandidatin und gibt sich im Promiflash-Interview überzeugt: Das war erst der Anfang einer verdammt schlüpfrigen TV-Orgie.

Als Promiflash die Influencerin und ihren Partner Aleksandar Petrovic (30) um eine Einschätzung des diesjährigen "Ex on the Beach"-Casts bat, waren sie sich schnell einig: Till Adam, Melody Haase (27) und Co. sind eine wilde Kombi. Und da die TV-Stars untereinander gut vernetzt sind, scheint Christina schon zu ahnen, was die Zuschauer in den kommenden Folgen erwartet. "Ich habe gehört, es wird überkrass. Es ist auf jeden Fall nicht wie bei uns gewesen. Da gibt es auch die eine oder andere Gangbang-Party", verriet sie.

So ganz unschuldig verlief das Flirt-Abenteuer 2020 aber auch nicht. Max Schnabel (23) hat beispielsweise mit Georgia die Matratzen zum Beben gebracht. Und auch Ferhat (28) konnte seine Finger nicht bei sich behalten, als Single-Lady Betty plötzlich auf der Matte stand. Aber es klingt nun zumindest so, als würde das Sex-Pensum in der zweiten Staffel deutlich höher.

