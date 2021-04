Celina Pop will Diogo Sangre für sich alleine. Schon in der ersten Folge von Ex on the Beach konnten die 22-Jährige und der Temptation Island-Hottie kaum die Finger voneinander lassen. Was mit zärtlichen Berührungen begonnen hatte, endete letztendlich im Chakalaka-Room: In der Privatsuite hatten Celina und Diogo Sex. Als dann Diogos Ex-Flamme Melody Haase (27) in die Villa einzog, war das Drama komplett. Celina konnte ihre Eifersucht kaum verbergen.

In der zweiten Episode ließ die Nürnbergerin ihren Gefühlen freien Lauf. Dass die Ex-DSDS-Kandidatin mit Diogo auf ein Date ging und dabei so tat, als habe sie darauf gar keine Lust, ging Celina mächtig gegen den Strich. "Mädel, halt dein Maul und spiel uns nichts vor", wetterte sie daraufhin im Einzelinterview. Als die beiden von ihrem Treffen zurückkamen, wurde die Stimmung nicht besser. Der Tätowierer beachtete die Kassiererin kaum und begrüßte sie lediglich mit einer leichten Faust gegen den Arm. "Entweder du stehst zu mir und du zeigst es jedem, oder du lässt es halt komplett", wütete die Blondine weiter.

Für sein Verhalten hatte Diogo aber eine plausible Erklärung: "Ich habe mir einfach nur vorgenommen, aus Respekt zu ihr. Man muss es ja nicht vor ihr machen. Vielleicht verletzt sie das." Wenn ihm allerdings Melodys Meinung wichtiger sei, könne er Celina vergessen, wie die tätowierte Beauty deutlich machte. Doch nicht nur Melo war ein Streitthema. Ihr Auserwählter gönnte sich ein Tänzchen mit Sandra und ging danach noch zufällig gleichzeitig mit der 28-Jährigen auf die Toilette – dieser Anblick gefiel Celina so gar nicht. Als Diogo ihr aber klarmachte, dass da nichts laufe, war die Sache offenbar schnell vergessen: Die beiden verfielen in alte Muster und knutschten daraufhin wild rum.

TVNOW Melody Haase bei "Ex on the Beach"

TVNOW Celina und Diogo bei "Ex on the Beach"

TVNOW Celina und Diogo bei "Ex on the Beach"

