Ob Jennifer Lopez (51) bei diesem Like an ihren Ex gedacht hat? Seit einigen Tagen ist es offiziell: Die "Jenny from the Block"-Interpretin und Alex Rodriguez (45) haben ihre Verlobung gelöst und sind kein Paar mehr. Seit Monaten hielten sich Gerüchte um eine Krise – so soll der ehemalige Baseballspieler die Sängerin betrogen haben. Offiziell sind die beidem im Guten auseinandergegangen. Dass das möglicherweise nicht ganz der Wahrheit entspricht, deutete nun J.Lo höchstpersönlich an...

Die 51-Jährige likte jetzt ein Zitat, das der Autor R.H. Sin auf seinem Instagram-Profil gepostet hat. "Lass sie nicht denken, dass du dich sorgst, wenn du dich nie um sie gekümmert hast", heißt es darin. Vielen Usern stach das Like von J.Lo direkt ins Auge. Sie fragen sich, was dahinter steckt. Ob sie damit A-Rod und seine angebliche Affäre Madison LeCroy meint?

Es ist nicht der einzige kryptische Post des Autors, den die Musikerin seit der offiziellen Trennung mit "Gefällt mir" markiert hat. Auch den Beitrag mit dem Satz "Lass sie dich nicht manipulieren. Wie oft wurde dir 'Ich liebe dich' gesagt von jemandem, der dich immer wie Dreck behandelt hat?" versah J.Lo mit einem Herzen. Doch spielt sie damit wirklich auf A-Rod an oder ist sie einfach nur ein großer Fan von R.H. Sin? Was meint ihr: Nehmt an unserer Umfrage am Ende des Artikels teil.

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez auf der Met-Gala in NYC im Mai 2017

Getty Images Alex Rodriguez und Jennifer Lopez, Januar 2020 in Beverly Hills

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez im August 2018 in New York City

