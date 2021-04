Will Larsa Pippens (46) ihrem Ex zeigen, was er künftig verpasst? Die Liebe zwischen der TV-Bekanntheit und dem Profi-Basketballer Malik Beasley (24) stand wohl von Anfang an unter einem schlechten Stern. Denn als die zwei das erste Mal im November 2020 zusammen gesichtet wurden, war der Sportler noch verheiratet. Nach nur vier gemeinsamen Monaten ist zwischen Malik und Larsa auch schon wieder Schluss. Die 46-Jährige kennt aber eine gute Medizin gegen Herzschmerz: Ein Strandurlaub muss her und das Netz soll per Post auch mit dabei sein!

Auf ihrem Instagram-Profil präsentiert sich die 46-Jährige per Schnappschuss nun von ihrer Schokoladenseite. Larsa posiert am karibischen Strand in einem megaknappen Bikini, der ihre Kurven extrem betont, und schreibt unter der paradiesischen Aufnahme: "Sonnenschein ist die beste Medizin." Man kann also durchaus davon ausgehen, dass sie mit der Bildunterschrift auf die Trennung von Malik andeutet. Vielleicht hofft die Beauty ja sogar, dass der 24-Jährige das sexy Posting sieht?

Ein Insider will derweil schon erfahren haben, dass Larsa von nun an wieder mit voller Kraft ihre Zukunft angehen will. Sie soll den Fokus auf ihre Schmuckmarke und die Familie setzen wollen. Doch jetzt scheint sie erst mal ihren traumhaften Urlaub in vollen Zügen zu genießen.

MEGA Larsa Pippen und Malik Beasley

Instagram / larsapippen Larsa Pippen, TV-Sternchen

Instagram / larsapippen Larsa Pippen, TV-Sternchen

