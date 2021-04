Für Sabine Baidin war die vergangene Temptation Island-Doppelfolge sicher nicht leicht zu verdauen! Am vergangenen Sonntag strahlte RTL gleich zwei Episoden der erfolgreichen Fremdflirtshow aus. Die Freundin von Kandidat Mike Brown bekam darin beim ersten Lagerfeuer der Staffel nicht gerade angenehme Bilder ihres Partners zu sehen: Erst ging der Tattoofan mit Single Gina Alicia auf ein heißes Date und knallte ihr dann auch noch bei einer Party mit der Hand auf den Po. Zu viel für Sabine, sodass ihr beim Anblick die Tränen kamen. Mit Promiflash sprach die Heilbronnerin nun über ihren Gefühlsausbruch!

"Mir kamen die Tränen, weil ich geschockt war zu sehen, wie sehr ich mich in ihm getäuscht habe. Ich war einfach von ihm als Person enttäuscht, weil er sich anders verhalten hat, als ich gedacht habe", erklärte Sabine im Gespräch mit Promiflash. Sie habe niemals erwartet, dass die Single-Girls vor Ort so weit gehen würden, um die vergebenen Männer rumzukriegen. Der Klaps auf Ginas Hintern habe dem ganzen allerdings noch die Krone aufgesetzt: "Für mich war der Arschklatscher fast unverzeihlich, weil Mike nach so kurzer Zeit schon Körperkontakt zu einer anderen Frau gesucht hat. Und ihr dann auf den Arsch klatscht. Absolutes No-Go! Ich fand es mir gegenüber respektlos und illoyal", stellte die 28-Jährige klar.

Tatsächlich habe Sabine schon in diesem Moment ihre komplette dreijährige Beziehung zu Mike angezweifelt: "Weil ich mir dachte, diese Person, die du da gerade siehst, kennst du nicht. Mein Vertrauen war komplett weg." Wie wohl Mike auf die Tränen seiner Freundin reagieren wird?

