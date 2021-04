Kann ein bisschen Erotik Tobias (Patrick Müller, 33) über die Trennung hinweghelfen? Zwischen dem Anwalt und Vivien (Sharon Berlinghoff, 25) kriselt es bei Unter uns nicht nur – die zwei gehen aktuell getrennte Wege. Nach dem Vergewaltigungsdrama kann die Arzthelferin keine Nähe mehr zulassen und möchte ihrem Ex nicht länger im Weg stehen. Tobias ist deshalb total am Ende und seine Freunde sorgen für Ablenkung in weiblicher Form. Kann Cecilias (Carina Koller) Kommilitonin Lea (Vivien König) den unglücklichen Single seinen Trennungsschmerz vergessen lassen?

In der "Unter uns"-Folge am Montag macht das zumindest ganz den Anschein. Nach einem feuchtfröhlichen Abend im Schiller stürmen der Jurist und sein Flirt die Kanzlei und fackeln nicht lange. Lea knöpft ihre Bluse auf und wirft dem WG-Bewohner verführerische Blicke zu. "Meine Rolle Lea und ich sind uns beim Thema Abenteuerlust sehr ähnlich. Wir lieben es beide, neue Erfahrungen zu machen, neue Leute kennenzulernen und das Leben zu genießen. Allerdings ist Lea viel stärker im Flirten als ich", verrät Darstellerin Vivien gegenüber PicturePuzzleMedien in Bezug auf die Szenen. Doch kommt es wirklich zu einem heißen Techtelmechtel? Die Antwort darauf bleibt den Zuschauern noch verwehrt. Die beiden huschen aus dem Bild und was danach passiert, können sich die Fans zunächst nur ausmalen.

Achtung, Spoiler!

Auf TVNow ist die neue Episode schon vorab einsehbar. Dabei stellt sich heraus: Tobias lässt sich nicht auf ein Sexabenteuer ein. Weil er noch immer an seine Ex denken muss, macht er einen Rückzieher und bleibt ihr trotz Trennung treu.

TVNow/ Stefan Behrens Vivien (Sharon Berlinghoff), Tobias (Patrick Müller) in einer "Unter uns"-Szene

privat Schauspielerin Vivien König

TVNow/ Stefan Behrens Tobias (Patrick Müller) und Vivien (Sharon Berlinghoff) bei "Unter uns"

