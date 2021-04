Calvin Kleinen versucht, den Kopf nicht hängen zu lassen. Willi Herrens (✝45) Umfeld ist in tiefer Trauer: Am Dienstag wurde der Schauspieler und Entertainer in seiner Wohnung aufgefunden – die Ärzte konnten zu diesem Zeitpunkt nur noch seinen Tod feststellen. Im Netz nahmen bereits viele seiner TV-Kollegen Abschied von dem Lindenstraße-Star, so auch Calvin. Die beiden lernten sich während der Promis unter Palmen-Dreharbeiten kennen. Nun richtet er erneut Worte an seine Community: Calvin will für Willi weitermachen!

In seiner Instagram-Story meldete sich der Temptation Island-Hottie sichtlich angeschlagen bei seinen Fans. "Ich glaube, da brauchen wir jetzt alle ein bisschen Zeit, um das alles realisieren zu können und damit klarzukommen", erklärte der Muskelmann in dem kurzen Clip. Dennoch sollte das Leben nicht stehen bleiben: "Nichtsdestotrotz müssen wir alle gucken, dass es irgendwie weitergeht, dass wir weitermachen. Und das versuche ich jetzt auch, ich glaube, sonst tritt [Willi] mir von da oben auch in den Arsch."

Henrik Stoltenberg hielt sich mit seinen Emotionen im Internet zurück und erklärte kürzlich, warum er sich noch nicht zu Willis Ableben geäußert hatte. "Jeder geht mit seiner Trauer anders um und ich habe mich einfach nicht danach gefühlt, etwas öffentlich dazu zu teilen", schrieb er auf Social Media. Dennoch sprach er der Familie sein tiefstes Beileid aus.

ActionPress Willi Herren, Sänger

Instagram / calvinkleinen Calvin Kleinen, "Temptation Island"-Kandidat von 2020

SAT.1 Henrik Stoltenberg, ​"Promis unter Palmen"-Kandidat 2021

