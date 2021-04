Das sind mal ehrliche Einblicke! Im März hatte Hilary Duff (33) preisgegeben, dass sie erneut Mama geworden ist. Für die Schauspielerin handelte es sich um die dritte Schwangerschaft – sie ist bereits Mutter des neunjährigen Luca (9) und der zweijährigen Banks (2). Damit wusste die "Younger"-Darstellerin also, was auf sie zukommt. Allerdings unterschied sich die letzte Schwangerschaft von den ersten beiden in einem wichtigen Punkt: Hilary hatte so gar keine Lust auf Sex.

In "Dr. Berlin's Informed Pregnancy Podcast" plaudert sie nun aus dem Nähkästchen und gibt pikante Details aus ihrem Liebesleben preis. "Sex war für mich die ganze Zeit wirklich uninteressant", verrät sie. Während sie mit Töchterchen Banks schwanger gewesen ist, habe das noch ganz anders ausgehen. "Ich weiß nicht, ob es vielleicht daran lag, dass ich jetzt mehr Kinder hatte und versuchte, allem gerecht zu werden, was dazu führte, dass ich mich nachts erschöpft fühlte [...] Ich hatte das Gefühl, dass ich dieses Mal ein bisschen mehr auf meinen Körper achten muss", erklärt Hilary.

Die 33-Jährige spricht des Öfteren über Themen, die für den einen oder anderen tabu sein mögen. So verriet sie etwa, dass Stillen für sie nicht wirklich angenehm sei und sogar richtig schmerze: "Es tut einfach immer noch weh. Ich bin keine große Milchproduzentin, deshalb ist es für mich sehr emotional."

