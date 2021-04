Celina Pop platzt der Kragen! Bei Ex on the Beach vergnügte sich die Nürnbergerin mit Temptation Island-Verführer Diogo Sangre. Kurz nach der gemeinsamen Nacht beschäftigte der sich aber lieber mit seiner Verflossenen Melody Haase (27). Die Sängerin massierte seinen Schritt mit ihrem Po und züngelte wild mit ihm. Diogo selbst konnte sich laut eigener Aussage nicht aus den Fängen der heißen Verführerin befreien. Seine Sexpartnerin Celina kauft ihm das nicht ab, wie sie Promiflash jetzt verriet.

"Ich finde, als Mann kannst du doch deinen Mund aufmachen und sagen, wenn du etwas nicht möchtest", stellte die 22-Jährige gegenüber Promiflash klar. Weil der Kölner Melody gewähren lässt, ist sich ihre Konkurrentin sicher, dass er auch nichts dagegen habe. "Er genießt es anscheinend", zog die Brünette ihre Schlüsse aus den schlüpfrigen Szenen.

Doch ist Celina ausschließlich sauer auf Diogo oder gilt ihr Ärger auch Erotiksternchen Melo? Mehr oder weniger, gab sie zu. "Wir sind hier alle Single, klar fuckt's mich mega ab, dass sie andauernd an seinem Arsch klebt, aber da gehören immer zwei Personen dazu", meinte Celina. Es bleibe spannend, für wen sich der Tätowierer letztendlich entscheidet.

Alle Infos zu "Ex on the Beach" auf TVNow.

TVNow Diogo Sangre und Melody Haase bei "Ex on the Beach"

TVNow Celina und Diogo bei "Ex on the Beach"

TVNOW Celina und Diogo bei "Ex on the Beach"

