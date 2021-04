Neues Video, neues Album – neue Infos! Sängerin und Rapperin Shirin David (26) machte sich schon vor Jahren auf YouTube und später auch durch ihre Musik einen Namen. Mit Songs wie "Gib ihm" eroberte sie die Charts im Nu und ihre Musikvideos "trendeten" auf YouTube. Aber dann kam erst mal ganz lange nichts. Jetzt meldete sich die Künstlerin mit einem Video zurück – und verriet darin sogar ein paar Einzelheiten zu ihrem neuen Album!

"Wir haben uns wirklich den Arsch aufgerissen", strahlt die 26-Jährige in die Kamera, als sie nach einer kleinen Roomtour auf YouTube von ihrem zweiten Album berichtet. Der neue Tonträger komme "wirklich von ganzem Herzen" und soll ganz persönlich werden. "Ich werde euch viel erzählen, was ihr noch nicht wisst", verrät Shirin und fügt energisch hinzu: "Ich hör jeden Tag neuen Gossip! Deswegen müssen ein paar Sachen [...] mal geklärt werden." Damit meine sie auch viele Storys von ihrem Weg in die Musikbranche.

Generell sollen ihre Fans an den Geschichten der neuen Songs mehr teilnehmen können. In ihren Videos möchte die Rapperin diese dann erklären und auch ganz offen über das Thema "Co-Writer" sprechen. "Das hier ist jetzt keine Single-Ankündigung und auch keine Album-Ankündigung", stellt die Beauty klar. "Das hier ist einfach nur eine Ankündigung, dass es jetzt bald losgeht."

Shirin David, Sängerin

Rapperin Shirin David

Shirin David, Rapperin

