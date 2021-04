Nazan Eckes (44) heizt ihren Fans ein! Dass die Moderatorin einen Sinn für stylishe Looks hat, stellte sie nicht nur im TV schon zahlreiche Male unter Beweis, sondern zeigt sie auch regelmäßig in den sozialen Medien. Unter anderem präsentierte sie sich im vergangenen Jahr mit wilder Lockenmähne im Netz und verdrehte so vor allem ihren männlichen Fans den Kopf. Der aktuelle Post der 44-Jährigen dürfte ihnen allerdings sogar noch etwas besser gefallen...

Via Instagram veröffentlicht die Brünette jetzt mehrere Fotos, auf denen sie mit kurzem Bobhaarschnitt und in einem eleganten zweifarbigen Blazer zu sehen ist – Letzterer ist allerdings geöffnet und beschert Nazans Fans so tiefe Einblicke: Unter der Jacke trägt sie nämlich nichts weiter als einen dunkelblauen Spitzen-BH!

Von dem freizügigen Outfit sind die Follower der Beauty extrem angetan. Sie liken das Bild nicht nur zahlreich – ein Fan schreibt außerdem: "Wow, sieht gut aus!" Blogger Riccardo Simonetti (28) meldet sich ebenfalls unter dem Post und drückt seine Begeisterung mit drei Flammen-Emojis aus.

Getty Images Nazan Eckes 2020 in Berlin

Instagram / nazaneckes Nazan Eckes, 2021

Instagram / nazaneckes Nazan Eckes, Moderatorin

