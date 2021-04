Wird es etwa einen neuen Mr. Big geben? Die Sex and the City-Fans dürfen sich auf neue Großstadtabenteuer von Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker, 56), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon, 55) und Charlotte York (Kristin Davis, 56) freuen: Die Kultserie bekommt im Rahmen eines Reboots neue Folgen. Zwar werden die PR-Managerin Samantha Jones (Kim Cattrall, 64) und offenbar auch Mr. Big (Chris Noth, 66) nicht ans Set zurückkehren – doch dürfen sich die Fans dafür etwa auf einen anderen Star freuen? Sarah Jessica wünscht sich angeblich Hugh Grant (60) als Co-Star für das "Sex and the City"-Reboot!

"Sarah Jessica hat es sich in den Kopf gesetzt, dass sie einen großen – und ich meine wirklich einen großen – männlichen Star im 'Sex and the City'-Ensemble braucht", behauptete jetzt ein Insider gegenüber Mirror. Demnach stehe Hugh nicht nur bei der Carrie-Darstellerin, sondern auch bei der Produktionsfirma HBO an erster Stelle auf der Wunschliste. "Und das Geld ist da, um Hugh zu engagieren", betonte der Promi-Experte.

Tatsächlich wäre es nicht das erste Mal, dass Sarah Jessica und Hugh gemeinsam vor der Kamera stehen: Die "Hocus Pocus"-Darstellerin und der "Notting Hill"-Star nahmen nämlich bereits in der Komödie "Haben Sie das von den Morgans gehört?" die Hauptrollen ein. In dem Streifen spielten die beiden ein zerstrittenes Ehepaar, das gemeinsam in ein Zeugenschutzprogramm aufgenommen wird.

Getty Images Sarah Jessica Parker und Hugh Grant bei den Golden Globes 2018

ActionPress/United Archives GmbH Der Cast von "Sex and the City 2"

Getty Images Hugh Grant und Sarah Jessica Parker im Dezember 2009 in New York City

