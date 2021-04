Willow Smith (20) spricht offen über ihr Liebesleben! Die Tochter von Will (52) und Jada Pinkett-Smith (49) teilt eigentlich eher wenige Einblicke in ihre Privatsphäre. Nur selten ist mal etwas über ihren Beziehungsstatus bekannt, Bilder mit einem Freund oder einer Freundin blieben bisher gänzlich aus. Umso überraschender ist jetzt die neuste Enthüllung der 20-Jährigen: Willow lebt polyamourös – sie hat mehrere Partner gleichzeitig!

In einer neuen Episode des Formats Red Table Talk plaudert die Musikerin mit ihrer Mutter und ihrer Oma über das Beziehungsmodell und erklärte, wie sie dazu gekommen sei: "Stell dir vor, du bist ein Mensch, der nicht immer Sex braucht, aber dein Partner. Ist es dann fair zu sagen: 'Nur weil ich diese Bedürfnisse nicht habe, kannst du sie auch nicht haben'?" Willow schilderte weiter, sie sei die einzige polyamouröse Person in ihrem Freundeskreis: "Aber ich habe von allen am wenigsten Sex!"

Dass es der Kalifornierin in einer Partnerschaft nicht nur um Sex geht, hatte sie schon 2019 klargemacht – ebenfalls in der Sendung ihrer Mama. "Ich bin nicht die Art von Person, die ständig nach neuen sexuellen Erfahrungen sucht. Ich konzentriere mich sehr auf die emotionale Verbindung!", hatte Willow erörtert.

Getty Images Willow Smith im Mai 2019

Getty Images Willow Smith bei der "Aladdin"-Premiere im Mai 2019

Getty Images Willow Smith bei einem Event 2019

