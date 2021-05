Daniela Katzenberger (34) plaudert aus dem Nähkästchen! Die Kult-Blondine und ihr Ehemann Lucas Cordalis (53) haben 2015 ein neues Kapitel aufgeschlagen: Sie begrüßten ihr neues Familienmitglied Sophia (5) auf der Welt. Allerdings bedeutete das Eltern-Dasein für die Eheleute eine Umstellung ihres Alltags: Ab da an drehte sich alles um ihre kleine Prinzessin – für romantische Zweisamkeit blieb tendenziell eher wenig Zeit. Dani verrät nun im Interview mit Promiflash, dass der Sex auch heute noch teilweise zu kurz kommt. "Ich glaube, alle Eltern kennen das Problem. Sobald das Kind da ist, stehen einfach so viele andere Dinge an", verrät die 24-Jährige. Daher seien sie und Lucas am Ende des Tages manchmal einfach "zu platt" für romantische Stunden zu zweit.

