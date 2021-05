Wie bitte? Katie Price (42) bei Sex and the City? Das Model ist inzwischen aus der TV- und Medienlandschaft nicht mehr wegzudenken. Vor allem mit ihren Social-Media-Accounts und verschiedenen Reality-TV-Formaten ist sie durchaus erfolgreich. Eine Branche hat die fünffache Mutter bisher aber noch nicht erobert: Die seriöse Schauspielerei. Dabei hatte Katie vor einigen Jahren tatsächlich mal versucht, eine Rolle zu ergattern: Sie sprach für einen Part in "Sex and the City" vor!

Das verriet die 42-Jährige jetzt in dem Podcast "The Fellas". Dabei wollte die Britin aber keine der vier Hauptrollen Carrie, Charlotte, Samantha oder Miranda ergattern. Stattdessen bewarb sie sich für den Part von Charlottes heißem Kindermädchen Erin in der zweiten Kinofortsetzung. "Ich habe den Job offensichtlich nicht bekommen", lautet Katies ernüchterndes Fazit. Für sie wäre das ihr allererster Schauspieljob gewesen.

Am Ende ging die Rolle an Alice Eve (39) – und verschaffte der Schauspielerin damit einen ziemlichen Karriereschub. Sie war danach unter anderem in "Men in Black 3", "Star Trek Into Darkness" und "Replicas" zu sehen. Könntet ihr euch Katie in der besagten "Sex and the City"-Rolle vorstellen? Stimmt ab!

Anzeige

Getty Images Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Kim Cattrall und Cynthia Nixon (von links)

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price im April 2021

Anzeige

Getty Images Alice Eve bei einem Pressetermin zu "Belgravia"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de